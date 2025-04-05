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Илон Маск назвал разжигателей войны «настоящим злом»

Илон Маск призвал остановить бойню на Украине и назвал ее сторонников лжецами
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «бойню» на Украине необходимо остановить. Его выступление на конгрессе итальянской правоконсервативной партии «Лига» во Флоренции транслировало издание Corriere della Sera.

«У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло», — подчеркнул он.

Маск назвал украинский конфликт «бойней молодежи и стариков» и заявил, что американский президент Дональд Трамп прав в стремлении ее остановить как можно скорее.

До этого Илон Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины.

Бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Украине нужно как можно скорее соглашаться на мир с Россией. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что Украина попытается в дальнейшем вернуть утраченные территории.

Ранее в России решили поставить пьесу об Илоне Маске.

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