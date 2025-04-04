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В Белгородской области загорелся дом после атаки украинского беспилотника

Гладков сообщил, что в Белгородской области после атаки дрона загорелся дом
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Шебекинском округе Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины загорелся частный дом. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В хуторе Гордюшкин в результате атаки беспилотника загорелся частный дом. В селе Муром от прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:38 по московскому времени.

Кроме того, в Грайворонском округе на участке дороги в районе хутора Масычево беспилотник атаковал легковой автомобиль, отметил Гладков. По его словам, огонь полностью уничтожил транспортное средство.

В селе Мокрая Орловка в результате атаки FPV-дрона была повреждена линия электропередачи. Губернатор сообщил, что часть жителей населенного пункта временно остается без электроснабжения.

Также ВСУ атаковали село Березовка Борисовского района. Там на частный дом с беспилотника было сброшено взрывное устройство, вследствие чего повреждены кровля, окна и надворные постройки, добавил Гладков.

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. Она подчеркнула, что у «режима [президента Украины Владимира] Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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