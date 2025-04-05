Минобороны показало уничтожение артиллерии ВСУ на северо-востоке Украины

В Сумской области на северо-востоке Украины подразделения российской группировки войск «Север» обнаружили расчет украинской артиллерии. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как заявили в оборонном ведомстве, после того как точные координаты месторасположения сил противника были подтверждены, FPV-дрон на оптоволокне (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ликвидировал позицию ВСУ.

Днем в Минобороны сообщили, что в Харьковской области российские военнослужащие с помощью FPV-дрона уничтожили усилитель сигнала AvengeAngel, который использовали солдаты ВСУ. Технику обнаружили бойцы группировки войск «Север». Усилитель сигнала для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований был установлен в лесу. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором FPV-дрона разведчиков.

Ранее операторы FPV-дронов уничтожили замаскированную украинскую «Гвоздику».