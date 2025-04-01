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В ДНР операторы FPV-дронов уничтожили замаскированную украинскую «Гвоздику»

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР FPV-дронами САУ 2С1 «Гвоздика»

В Донецкой народной республике (ДНР) операторы FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) группировки войск «Юг» ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в районе села Веролюбовка. Разведчики обнаружили замаскированное оружие и передали координаты его месторасположения операторам дронов мотострелков, которые уничтожили установку.

В прошлом декабре в зоне СВО расчеты FPV-дронов танкового подразделения группировки «Запад» ликвидировали скрытые блиндажи, укрытия и живую силу Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны РФ, солдаты этой группировки войск регулярно при помощи БПЛА обнаруживают военные объекты и сообщают их координаты в пункт управления.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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