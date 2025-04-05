МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области 210 человек и 17 единиц техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области 210 человек и 17 единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Среди потерянных ВСУ транспортных средств оказались одна боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей. Также были уничтожены миномет и восемь пунктов управления БпЛА.

До этого сообщалось, что специалисты обезвредили более 2,1 тыс. боеприпасов и 27 взрывоопасных предметов иностранного производства в Курской области.

Фермеры регулярно обращаются в экстренные службы и рассказывают об обнаруженных снарядах. В связи с этим представителям МЧС РФ ежедневно приходится работать на полях, осматривая земли и уничтожая боеприпасы. За минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий.

Ранее в небе над Курском раздался взрыв.