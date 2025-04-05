Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области 210 человек и 17 единиц техники
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области 210 человек и 17 единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Среди потерянных ВСУ транспортных средств оказались одна боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей. Также были уничтожены миномет и восемь пунктов управления БпЛА.

До этого сообщалось, что специалисты обезвредили более 2,1 тыс. боеприпасов и 27 взрывоопасных предметов иностранного производства в Курской области.

Фермеры регулярно обращаются в экстренные службы и рассказывают об обнаруженных снарядах. В связи с этим представителям МЧС РФ ежедневно приходится работать на полях, осматривая земли и уничтожая боеприпасы. За минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий.

Ранее в небе над Курском раздался взрыв.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами