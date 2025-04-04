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В небе над Курском раздался взрыв

В Курске сработали средства ПВО
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Курском. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Внимание! Работает ПВО!», — сказано в сообщении.

По информации РИА Новости, звуки взрыва были слышны в небе над городом на фоне объявленной ракетной опасности.

За минувшую ночь над регионами России силы ПВО сбили 107 беспилотников.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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