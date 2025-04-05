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ВСУ ударили по объектам энергетики в шести регионах России

Минобороны РФ заявило, что ВСУ атаковали объекты энергетики в шести регионах
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Минобороны РФ сообщило об атаках украинской армии на объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.

В заявлении ведомства говорится, что за прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

В Брянской области ВСУ обстреляли энергообъект «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», энергообъект «Погар». Украинские БПЛА атаковали энергообъекты «Климово» и «Хвощевская».

В Белгородской области повреждены энергообъекты «Белгородэнерго» «Красная Яруга», «Чуровичи», «Дорогощь», «Нечаевка», «Комсомолец». В Воронежской области повреждена высоковольтная линия 110 кВ «Острогожск-районная» – «АПН». Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовых потребителей.

В Смоленской области произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская». В Липецкой области ВСУ повредили объект «Новониколаевка» («Липецкэнерго»).

В городе Кременная ЛНР в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию «Кременная» произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций. В Херсонской области было повреждено комплектное распределительное устройство на подстанции «Виноградово».

Утром 5 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на промышленное предприятие в Чапаевске.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили более 90 беспилотников по Белгородской области.

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