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Украинский пленный рассказал о преступлениях командира в Курской области

Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области
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Maksym Kishka/Reuters

Взятый в плен украинский военнослужащий Александр Горб рассказал в интервью ТАСС, что его командир с позывным «Тринадцатый» совершал преступления против мирного населения и против пленных российских солдат.

Он рассказал, как его командир плохо относился и к мирному населению и применял физическое насилие. По его словам, некоторые пленные после «бесед» с ним не возвращались.

Горб описал, как «Тринадцатый» проводил «разговоры» с местным населением, сопровождавшиеся избиениями. Он также подтвердил, что командир лично участвовал в жестоком обращении с пленными российскими военнослужащими. Личность «Тринадцатого» установить не удалось — пленный не назвал его настоящих имени и фамилии.

3 апреля четверо солдат Вооруженных сил Украины получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область.

В этот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство ВСУ, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

Ранее сообщалось, что с начала СВО в России были осуждены 98 командиров ВСУ.

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