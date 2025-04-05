Российские бойцы уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра

Российские военные уничтожили двух диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки на левый берег Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили», — заявил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти опустошили подконтрольную ВСУ правобережную часть региона. По его словам, город почти полностью опустел, а немногочисленные жители, которые в нем остались, живут «в постоянном страхе перед террором» со стороны украинских военных.

2 марта губернатор сообщил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

Ранее Сальдо рассказал, как российские войска обороняют острова в дельте Днепра.