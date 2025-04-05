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Российские бойцы уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра

РИА: ВС РФ уничтожили двух диверсантов при попытке высадки на левый берег Днепра
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили двух диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки на левый берег Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили», — заявил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти опустошили подконтрольную ВСУ правобережную часть региона. По его словам, город почти полностью опустел, а немногочисленные жители, которые в нем остались, живут «в постоянном страхе перед террором» со стороны украинских военных.

2 марта губернатор сообщил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

Ранее Сальдо рассказал, как российские войска обороняют острова в дельте Днепра.

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