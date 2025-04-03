Марочко заявил об ударе по опорному пункту ВСУ в Часовом Яре

Марочко: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов Часова Яра

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов города Часов Яр. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные.

«В результате успешных освободительных действий ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских боевиков, расположенный на улице Чехова в городе Часов Яр», — сказал Марочко, отметив, что украинские военные удерживали этот опорник на протяжении длительного времени.

По его данным, силам РФ удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта.

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что бои в черте города продолжаются. По его словам, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.

Ранее на технике ВСУ заметили новый тактический знак.