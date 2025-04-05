Евросоюз продолжил поставки вооружения Украине через Закарпатскую область

Страны Европейского союза продолжают поставки Украине вооружения и боеприпасов через Мукачево в Закарпатской области. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные пророссийского подполья, передает ТАСС.

По его словам, на Украину поступает очень много вооружения. На узловой станции Мукачево в последние две недели активно идут закрытые вагоны под охраной, рассказал Киселев.

Он добавил, что подступы к станции охраняют подразделения национальной гвардии Украины и территориальной обороны. Кроме того, в пассажирских вагонах перемещаются большие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, прошедших обучение в странах Евросоюза.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее республиканцы в США решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь страны.