Житель села Заолешенка Курской области Николай рассказал РИА Новости, что украинцы ни разу не привозили лекарства в приграничные села региона.

«Мы с людьми с русскими, которые оставались, общались. Если у кого были лекарства — передавали друг другу», — поделился Николай.

Он добавил, что ухаживал за больной престарелой матерью, но она, несмотря на состояние и преклонный возраст, не получала помощи.

До этого пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал о преступлениях командира с позывным Тринадцатый из 156-го батальона ВСУ. По его словам, командир применял физическое насилие к мирным жителям Курской области и российским военнопленным, некоторые из которых не вернулись из плена.

Горб описал, как Тринадцатый проводил «разговоры» с местным населением, сопровождавшиеся избиениями. Он также подтвердил, что командир лично участвовал в жестоком обращении с пленными российскими военнослужащими. Личность Тринадцатого установить не удалось — пленный не назвал его настоящих имени и фамилии.

Ранее сообщалось, что с начала СВО в России были осуждены 98 командиров ВСУ.