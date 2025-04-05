Пленный ВСУ обвинил своего командира в преступлениях против курского населения

Пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал о преступлениях командира с позывным Тринадцатый из 156-го батальона ВСУ. В беседе с ТАСС от заявил, что командир применял физическое насилие к мирным жителям Курской области и российским военнопленным, некоторые из которых не вернулись из плена.

Горб описал, как Тринадцатый проводил «разговоры» с местным населением, сопровождавшиеся избиениями. Он также подтвердил, что командир лично участвовал в жестоком обращении с пленными российскими военнослужащими. Личность Тринадцатого установить не удалось — пленный не назвал его настоящих имени и фамилии.

«Он плохо относился и к мирному населению. Применял физическое насилие… Некоторые [пленные] не возвращались», — сообщил Горб.

3 апреля четверо солдат Вооруженных сил Украины получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область.

В этот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство ВСУ, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

Ранее сообщалось, что с начала СВО в России были осуждены 98 командиров ВСУ.