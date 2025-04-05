В Мордовии предприятие подверглось атаке беспилотников

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил в своем Telegram-канале, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. <...> По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Здунов.

По словам главы республики, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 5 апреля угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Самарской области.

4 апреля над Курской областью в течение часа сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Дроны были уничтожены в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о массовой атаке дронов на Донецк.