Четыре беспилотника сбили над Курской областью за час

Над Курской областью в течение часа сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Утром Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 107 беспилотников. Над Курской областью средства ПВО перехватили и сбили 34 дрона, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, 18 сбили над территорией Липецкой области.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.