В Белгородской области мужчина получил ожоги при атаке FPV-дрона

Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:43 по московскому времени.

Мужчина получил ожоги лица и руки, он обратился в больницу, отметил Гладков. После оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Автомобиль полностью уничтожен огнем, добавил губернатор.

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. Она подчеркнула, что у «режима [президента Украины Владимира] Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.