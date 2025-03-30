Военным США разослали секретный документ о «победе в потенциальной войне против Пекина»

Американские военные получили секретное руководство по нацобороне, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как сообщает издание, в документе акцент сделан на сдерживание притязаний Китая на Тайвань и укрепление внутренней обороны. Руководство напоминает отчет консервативного аналитического центра Heritage Foundation за прошлый год, а некоторые отрывки полностью его повторяют. WP уточняет, что секретный документ был разослан по Пентагону в середине марта и устанавливает приоритеты для старших должностных сотрудников оборонного ведомства.

«В нем (документе. — «Газета.Ru») ... описывается реализация видения президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите Соединенных Штатов от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал», — говорится в статье.

Согласно секретному документу, руководство Хегсета рассматривает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими.

«Китай — единственная угроза, которую департамент может себе позволить», — отмечается в руководстве.

Там также говорится о том, что Пентагон «примет на себя риск на других театрах военных действий» с учетом ограничений по персоналу и ресурсам. Ведомство намерено давить на союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, чтобы заставить их повысить расходы на оборону и взять на себя сдерживание России, КНДР и Ирана.

На этой неделе разведка США заявила о наращивании Китаем военного потенциала. Вооруженные силы КНР развивают передовые сферы вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, подлодки, «продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве», а также увеличивают арсенал ядерного оружия. При этом Пекин хотел бы улучшить отношения с США, чтобы «продвигать свои интересы и избегать конфликтов».

Ранее Россию и Китай обвинили в «слежке» за телефонами членов команды Трампа.