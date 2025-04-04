Зеленский рассказал о переговорах о размещении контингента ЕС на Украине

Зеленский: Франция будет среди первых в ЕС, разместивших войска на Украине

Франция станет одной из первых стран Европы, которая разместит свои войска на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Общественное».

«Я думаю, что нам нужен еще где-то месяц, не дольше. Мы будем встречаться каждую неделю — не на моем уровне, а на уровне военных. Где, в каких местах будут располагаться контингент — это проговаривается отдельно», — сказал глава государства по итогам встречи с представителями Вооруженных сил Великобритании и Франции.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее Лавров заявил, что Россия не видит компромисса по миротворцам на Украине.