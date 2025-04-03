Хинштейн предрек скорое освобождение всей Курской области

Хинштейн: близок день, когда вся территория Курской области будет освобождена

В скором времени вся территория Курской области будет освобождена от солдат ВСУ, считает врио губернатора региона Александр Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

«Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. <...> Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», — заявил Хинштейн на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным.

В ходе беседы со спикером он рассказал о проектах по восстановлению инфраструктуры и поддержке жителей, пострадавших от действий украинских солдат.

До этого Хинштейн рассказал, что попросил Володина поставить в приоритет рассмотрение проекта закона о статусе аграриев и льготах для них. Он отметил, что в настоящее время сохранение статуса сельхозпроизводителя предполагает соблюдение ряда условий, которые многие предприниматели Курской области не могут выполнить в полной мере из-за вторжения ВСУ.

Ранее стали известны гонорары воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников.