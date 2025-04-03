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Экс-депутат Рады опубликовал видео с неудачным допросом бойца ВС России

Оказавшийся в плену ВСУ боец ВС России на камеру пообещал отомстить всей Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский боец Николай Карташевич, оказавшийся в украинском плену, пообещал отомстить после возвращения на фронт. Видео с его допросом опубликовал в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Олег Царев.

Отвечая на вопрос, что он собирается делать после обмена, мужчина заявил, что планирует отомстить. По возможности, всей Украине, уточнил он. Российский военный сказал о необходимости взять города Херсон и Запорожье.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо обладать незаурядным мужеством. По-моему, в Киеве добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — написал Царев.

Недавно Россия и Украина договорились в апреле обменяться посылками для военнопленных. Всего будет передано по 1,5 тысячи посылок с каждой стороны.

21 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что число российских и украинских военнопленных сильно отличается. Он отметил, что гораздо больше пленных сейчас находится у нас, их удалось взять во время освобождения территорий в Курской области.

Ранее украинский пленный рассказал о подготовке ВСУ к сдаче в российский плен.

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