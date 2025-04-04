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Губернатор Тамбовской области сообщил о повреждениях в результате атаки беспилотников

Губернатор Первышов: в результате атаки БПЛА в 15 домах отключено газоснабжение
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Тамбовской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена труба распределительного газопровода в частном секторе и крыша дома. Временно отключено газоснабжение в 15 домах, об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, ведутся оперативные проверки, уточнил Первышов.

Всего над территорией региона утром 4 апреля сбили три дрона, отметил врио главы Тамбовской области.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью 4 апреля регион подвергся одной из самых массовых атак беспилотниками ВСУ. Силы противовоздушной уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, повреждений и пострадавших нет.

За минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 5:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.

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Атаки БПЛА на Россию
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