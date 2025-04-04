При атаке БПЛА на Брянскую область погиб мирный житель

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что удары были нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района.

«В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — написал Богомаз.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.