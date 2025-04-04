На окраине Таганрога слышали взрывы

Жители Таганрога слышали несколько взрывов на окраине города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — пишет издание.

Уточняется, что взрывы прозвучали на окраине Таганрога в районе 03.00 (МСК) — местные жители насчитали не менее пяти разрывов.

В предыдущий раз Вооруженные силы Украины нанесли удар по Таганрогу при помощи беспилотников во вторник, 1 апреля.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что почти 230 оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки.

Камбулова добавила, что в Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.