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В США назвали системы РФ «Тобол» и «Калинка» уничтожителями Starlink

SpaceNews: системы «Тобол» и «Калинка» — уничтожители Starlink
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Rafael Henrique/Global Look Press

Российские комплексы «Тобол» и «Калинка» являются «уничтожителями системы Starlink», которая активно используется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание SpaceNews.

В материале отмечается, что комплекс «Тобол» изначально был разработан для защиты российских спутников от воздействия радиоэлектронной борьбы. Однако затем систему адаптировали для нарушения работы спутниковой связи и навигационных систем, таких как американская Global Positioning System (GPS).

Кроме того, система «Калинка» вызывает особое беспокойство со стороны США, поскольку она «может обнаруживать и прерывать сигналы, поступающие на спутники Starlink».

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink не будет отключать терминалы на Украине.

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