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Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе

Взрывы произошли в Запорожье
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Reuters

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает «24-й канал».

Подробности произошедшего не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области действует воздушная тревога.

В ночь на 3 апреля сообщалось, что Харьков и Днепропетровск подвергаются массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Около полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. По его словам, небольшие повреждения получили объекты жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

30 марта Терехов сообщилhttps://www.gazeta.ru/social/news/2025/03/30/25433198.shtml о повреждении нескольких объектов после обстрела. По его словам, под удар «Шахедов» попали торговый центр, офисное здание и медучреждение. Также глава Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По его словам, пострадавших после удара не было.

Ранее «Искандер» поразил фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге.

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