Десятки мощных взрывов прогремели в двух городах Украины

Харьков и Днепропетровск подвергаются массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По его данным, в указанных городах прогремели «десятки мощных взрывов».

«Герани» наносят удары по объектам врага», — отмечается в сообщении.

Около полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. По его словам, небольшие повреждения получили объекты жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

30 марта Терехов сообщил о повреждении нескольких объектов после обстрела. По его словам, под удар «Шахедов» попали торговый центр, офисное здание и медучреждение. Также глава Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По его словам, пострадавших после удара не было.

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