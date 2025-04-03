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Российский снайпер рассказал, как трое суток караулил украинского «коллегу»

«Красная звезда»: снайпер ВС РФ «Мага» три дня подстерегал украинского бойца
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Снайпер группировки ВС РФ «Восток» с позывным «Мага» три дня ждал своего украинского «коллегу» в засаде в Угледаре, прежде чем его ликвидировать. Об этом пишет газета «Красная звезда», которая взяла интервью у российского бойца.

«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. <...> Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — рассказал «Мага».

Отмечается, что за голову россиянина ВСУ назначили солидную награду, поскольку он уничтожил не одну сотню украинских солдат.

До этого другой российский снайпер, «Коваль», поделился информацией о пленных бойцах ВСУ. По его словам, они не хотят идти на обмен, опасаясь, что командование снова отправит их в зону боевых действий.

Он отметил, что пленные украинцы знают об отступлении своей армии и понимают, что максимум через месяц после обмена снова окажутся в окопе.

Ранее российский снайпер рассказал, как бойцы ВСУ прячутся среди мирного населения.

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