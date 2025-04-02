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Российский снайпер рассказал, как бойцы ВСУ прячутся среди мирного населения

РИА Новости: бойцы ВСУ маскируются под гражданских, пытаясь сдаться
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Минобороны России

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые хотят сдаться российской армии, переодеваются в гражданскую одежду и маскируются под местных мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал российский снайпер из 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль».

«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ — ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро всё вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — рассказал снайпер.

Он добавил, что российские пехотинцы-штурмовики, которые проводят зачистку освобожденной местности от остатков войск ВСУ, всегда обращают внимание на взрослых мужчин — их в первую очередь проверяют на наличие документов, а также опрашивают соседей. Так, по словам «Руля», замаскировавшиеся бойцы ВСУ и попадаются — люди подтверждают, что не знают среди своих соседей подобных подозрительных личностей.

Также пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что при подготовке мобилизованных им рассказывали, как сдаваться в плен российской армии. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

Ранее группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ после получения агитлистовок.

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