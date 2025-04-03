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Ганчев заявил, что ВСУ терроризируют жителей в Харьковской области

Ганчев: украинские войска терроризируют мирных жителей в Харьковской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Подразделения украинской армии терроризируют мирных жителей на подконтрольной Вооруженным силам России части Харьковской области. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС РФ территории Харьковщины», — отметил он.

По словам Ганчева, ВСУ устраивают постоянные обстрелы гражданских объектов.

Накануне Ганчев заявил, что украинские войска с использованием дрона «Вампир» обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области. В результате атаки более восьми домов получили повреждения, обошлось без пострадавших.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. За операцию по освобождению территории несла ответственность группировка войск «Запад».

По информации ведомства, контроль над населенным пунктом Красное Первое стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

Ранее стало известно, что российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска.

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