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В аптечках членов РДК*, которые пытались атаковать Белгород, нашли наркотики

RT: в аптечках пытавшихся атаковать Белгород членов РДК нашли атропин и кетамин

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Depositphotos

В вещах пытавшихся атаковать Белгородскую область членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) нашли наркотики. Об этом сообщил телеканал RT, в распоряжении которого оказались кадры аптечки украинского медика.

Так, в сумке медиков нашли психоактивные и наркотические препараты атропин и кетамин, уточнил телеканал. Также там нашли большое количество антибиотиков (ципрофлоксацина и моксифлоксацина) и обезболивающих.

Корреспонденты пояснили, что атропин, возможно, использовали для снижения боли и как антидот при химических отравлениях. Кетамин работает как антидепрессант и при его использовании человек теряет страх. Этот препарат является мощным обезболивающим, пояснили источники RT.

По данным телеканала, все препараты польского производства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска получают наркотики из Германии. По его словам, наркотики и психотропные вещества для украинских солдат поставляют волонтеры, тем самым «губят их судьбы».

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.

*  признан в РФ террористической организацией
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