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В Челябинской области заметили метеорит

В небе над Челябинском заметили метеорит
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Chris Butler/Science Source

В небе над Челябинской областью вновь заметили метеорит. Об этом пишет «Хорошие новости».

Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, зафиксировали камеры домофона в микрорайоне Парковый в Челябинске.

«Судя по всему, болид взорвался на большой высоте, и звуковая волна просто не дошла до земли. Во-вторых, характер вспышки в небе напоминал уже имеющиеся видео взрывов болидов», — говорится в материале.

Место падения предполагаемого метеорита неизвестно.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере планеты небольшого астероида, что сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана. Он стал самым большим из небесных тел, которые падали на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году.

13 марта украинские СМИ сообщали, что в небе над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, напоминающий метеорит.

Ранее в Польше обнаружили следы метеоритов в древних украшениях.

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