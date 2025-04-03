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Украинский политолог рассказал о конфликте Ермака и Залужного

Бондаренко: Ермак приказал задержать Залужного после унижения перед Зеленским
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Приказ Службе безопасности Украины о задержании Валерия Залужного, когда тот занимал пост главнокомандующего украинской армии, отдал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью на Youtube-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иностранным агентом).

Бондаренко отметил, что в то время окружение Владимира Зеленского хотело убрать Залужного с поста главкома ВСУ, поэтому могло пойти на такой радикальный шаг. По словам политолога, отношения между Залужным и Ермаком обострились после того, как он во время одного из совещаний публично унизил главу офиса президента.

«Залужный начал в присутствии Зеленского активно выяснять отношения с Ермаком. Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — поделился деталями политолог.

До этого экс-нардеп Верховной рады Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос на стриме рассказали о попытке задержания Валерия Залужного в 2023 году. По их словам спецназ Службы безопасности Украины штурмовал Генштаб ВСУ. Чтобы противодействовать им Залужный вызвал военный спецназ, который быстро остановил атаку СБУ, показав, кто в стране настоящий военный лидер.

Береза и Кривонос отметили, что команда о задержании Залужного поступила из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако они не стали уточнять, кому именно на тот момент главком ВСУ перешел дорогу.

Ранее рейтинг доверия украинцев вновь возглавил бывший главком ВСУ.

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