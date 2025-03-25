Суд заочно приговорил причастного к удару по Скадовску комбрига ВСУ к пожизненному сроку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командира реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Келембет приказал своим подчиненным нанести удар по зданию военного следственного отдела в городе Скадовск в Херсонской области. В результате 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 10 были ранены.

Комбригу ВСУ инкриминировали статью Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

Накануне 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку за террористические атаки на военные аэродромы России. По данным суда, в период с октября по декабрь 2022 года военнослужащие спланировали и осуществили четыре удара с использованием беспилотников-камикадзе.

Ранее воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет.