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В Сети оценили поведение российского бойца на допросе в украинском СИЗО

«РГ»: поведением бойца РФ на допросе в киевском СИЗО восхитились в сети

Поведение пленного бойца Вооруженных сил (ВС) РФ на допросе в киевском СИЗО «вызвало восхищение» у пользователей Сети. Об этом пишет «‎Российская газета».

Издание приводит посты, которые опубликовали экс-депутат Верховной Рады Олег Царев и военный блогер Кирилл Федоров в своих Telegram-каналах о российском военном.

На допросе боец Николай Карташевич сказал, что вернется на фронт и будет мстить Украине. Также он добавил, что Донбасс, Запорожье и Херсонская область — российские территории, согласно Конституции Российской Федерации, и их нужно освободить.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо незаурядное мужество. Видео из украинских пабликов. По-моему, они добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — написал Царев.

Федоров же назвал дух и силу воли солдата «бесконечными».

В феврале этого года сообщалось, что в зоне СВО российский военный с позывным «Калмык» прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам бойца, во время выполнения задания в занятой ВСУ лесополосе его отряд обнаружил дрон, сбросивший магнитную мину. Калмыку перебило ноги, до ближайшего укрытия он полз через территорию, заполненную суббоеприпасами кассетных снарядов и взрывателями. Позже российские разведчики помогли мужчине добраться в безопасное место.

Ранее боец заключил контракт с ВС РФ, чтобы обрести «более значимый конец жизни».

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