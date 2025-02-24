Боец заключил контракт с ВС РФ, чтобы обрести «более значимый конец жизни»

Участник специальной военной операции Вадим Белов решил подписать контракт с армией, желая обрести «более значимый конец жизни», даже ценой трагичного исхода. Об этом он рассказал в интервью NewsNN.Ru.
Белов отбывал 14-летний срок в колонии для бывших сотрудников силовых структур, когда узнал о начале СВО. Осознав, что после освобождения выйдет на свободу «пожилым и ненужным», он выбрал участие в операции.
«Лучше принести пользу, пожертвовав собой, чем доживать в безвестности. Это более яркий финал, пусть и печальный», — сказал он.
За время участия в СВО боец получил два ранения и был эвакуирован в госпиталь. Сейчас он проходит реабилитацию.
23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится участниками спецоперации и их вкладом в дело защиты страны. По его словам, бойцы проходят через тяжелые испытания и проявляют себя в профессиональной сфере мужественно и патриотично.
Ранее сообщалось, что раненый российский боец 10 часов полз по полю и выжил.