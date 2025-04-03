В Минобороны рассказали о сбитых за сутки снарядах и беспилотниках ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 138 дронов и четыре снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в зоне боевых действий ликвидировали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и авиационную бомбу JDAM. Оба производятся на территории США.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за ночь перехватили 93 дрона ВСУ над регионами страны. Большая часть беспилотников — 87 — была уничтожена в небе над Курской областью. Еще четыре и два летательных аппарата нейтрализовали в Ростовской и Белгородской областях соответственно.

30 марта военный корреспондент Александр Симонов опубликовал видео с российским бойцом, который с помощью переносного зенитного ракетного комплекса сбил дрон ВСУ типа «летающее крыло». На кадрах видно, что после успешной ликвидации украинского беспилотника мужчина радостно закричал и исполнил победный танец.

Ранее российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29.