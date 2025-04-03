Mash: около 300 бойцов ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области

Около 300 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, под зданием может располагаться некий проход, по которому они могут эвакуироваться.

«Расположен на холмистой местности, а толщина стен достигает двух метров. Под монастырем расположены подвалы и ход, предварительно, ведущий в Сумскую область. В ближайших лесах оборудованы огневые точки ВСУ», — пишут журналисты.

Накануне военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что этот монастырь стал боевой позицией ВСУ. Украинские военные осквернили уже не одно святое место, оставляя за собой руины там, где на протяжении столетий стояли храмы, рассказали в ВС РФ.

О преступлениях украинской армии в Курской области также заявлял первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что из-за бегства ВСУ не успели спрятать свои злодеяния.

В Госдуме назвали сроки освобождения Курской области от ВСУ.