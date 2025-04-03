Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Ленте.ру», что полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины произойдет в считанные дни.

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там все-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны», — поделился Колесник.

До этого стало известно, что силы группировки российских войск «Север» вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области.

Российские военные «выбивают» украинские подразделения с территории Курской области и продвигаются к границе. Остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы, рассказал собеседник агентства.

Военный уточнил, что группировка прибегает к артиллерии для вытеснения ВСУ с Курской области, после чего штурмовые группы проводят зачистку позиций. Это позволяет сократить зону контроля украинскими военными в российском регионе.

Ранее российский дипломат заявил об освобождении почти всей территории Курской области.