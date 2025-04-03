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Еще несколько жителей эвакуировали из поселка в Курской области, в котором идут бои

ТАСС: еще пять мирных жителей эвакуированы из Гуева Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Еще пятерых жителей поселка Гуево Курской области эвакуировали в безопасные районы, сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По его данным, продолжаются бои в Гуеве и окрестностях населенного пункта, а также на подступах к хутору Олешня.

«Бойцы продолжают эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы эвакуированы пять человек», — сказал источник агентства.

В начале недели ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что российские войска контролируют половину поселка.

1 апреля Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал видео, на котором было запечатлено начало эвакуации вывозить первых мирных жителей из оккупированного Вооруженными силами Украины Гуева.

По его данным, в населенном пункте оставались более 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение Курской области от ВСУ почти завершено.

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