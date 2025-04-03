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Врио губернатора Хинштейн рассказал об обстановке в Курской области после атаки БПЛА

Хинштейн: дроны ВСУ упали в Курске и Железногорске, никто не пострадал
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 апреля сбили украинские беспилотники в Курске и Железногорске, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в Курске пострадавших и повреждений не зафиксировано. Там дрон упал в районе улицы Станционной. На месте ЧП работали все оперативные службы. 3 апреля соответствующая комиссия будет устанавливать возможный ущерб, рассказал Хинштейн.

В Железногорске обломки дрона пробили часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Там тоже обошлось без пострадавших, уточнил чиновник.

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 3 апреля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 23 украинских беспилотника, пять из них — в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Россия обвинила Украину в несоблюдении моратория на удары по энергообъектам.

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Атаки на Курскую область
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