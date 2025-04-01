Эвакуация гражданских из занятого ВСУ Гуево попала на видео

Российские военнослужащие начали вывозить первых мирных жителей из оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуево в Курской области. Видео с мирными жителями опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

На опубликованных видео можно заметить трех женщин возрастом 92, 82 и 63 года.

«Нас вели [российские военные] через лес по горам, по долам. Мы еле-еле шли», — рассказала одна из эвакуированных.

По ее словам, во время ухода из населенного пункта у женщин отказывали ноги, а солдаты ВС РФ вели под руки, самую старшую жительницу несли на носилках. Авторы публикации отметили, что после вывода женщин на безопасное расстояние их забрали в тыл и оказали необходимую помощь.

В публикации говорится, что на данный момент в черте Гуево остаются более 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что в приграничье Курской области действуют группы ВСУ, которые состоят из бывших заключенных. По его информации, бойцы были замечены в районе населенного пункта Гуево. Российские военные сосредоточились на уничтожении живой силы в окрестностях территории и в лесных массивах.

Ранее ВС РФ освободили половину Гуева в Курской области.