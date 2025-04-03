РИА: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области в сторону Сумской области

Силы группировки российских войск «Север» вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке.

По его словам, линия фронта в настоящий момент движется в сторону Сумской области Украины. Российские военные «выбивают» украинские подразделения с территории Курской области и продвигаются к границе. Остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы, рассказал собеседник агентства.

Военный уточнил, что группировка прибегает к артиллерии для вытеснения ВСУ с Курской области, после чего штурмовые группы проводят зачистку позиций. Это позволяет сократить зону контроля украинскими военными в российском регионе.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее российский дипломат заявил об освобождении почти всей территории Курской области.