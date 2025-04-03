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Российский дипломат заявил об освобождении почти всей территории Курской области

Дипломат Полянский: освобождена почти вся территория Курской области
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Александр Харченко/РИА Новости

Российские войска освободили почти всю ранее захваченную территорию Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН отметил, что 8 марта Вооруженные силы РФ начали крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся в Курской области украинских войск. Дипломат подчеркнул, что внезапный и скрытный характер маневра позволил глубоко проникнуть в тыл противника и вынудил его поспешно отступить, не оставив времени для «сокрытия улик своих преступлений». Сейчас почти вся территория Курской области вновь находится под российским контролем.

2 апреля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии. За минувшие сутки в селе было уничтожено порядка 40 украинских военных.

Ранее на Украине признали провал операции в Курской области.

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