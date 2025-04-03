Дело обвиняемых во взятках экс-сотрудников МО РФ будет рассмотрено в особом порядке

ТАСС: дело обвиняемых во взятках экс-сотрудников МО рассмотрят в особом порядке

Уголовное дело обвиняемых во взяточничестве экс-сотрудников министерства обороны РФ Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина будет рассматриваться в особом порядке. Об этом, ссылаясь на постановление суда, сообщает ТАСС.

В соответствии с этим решением дело в отношении Чекмазова и Фомина станет рассматриваться по упрощенной процедуре судопроизводства, а решение будет вынесено без оценки судом собранных доказательств.

Оба подсудимых, которые обвиняются в получении взяток в размере свыше 16 млн рублей, согласны с предъявленным им обвинением.

В прошлом Чекмазов занимал должность начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ. Фомин, в свою очередь, был его заместителем.

24 марта сообщалось, что главу военкомата в Оренбурге приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей из-за взяток.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.