Индию обвинили в поставках оружия Украине

Индия поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

К посту были прикреплены фотографии артиллерийских мин для 120-мм минометов. В публикации отмечается, что снаряды были произведены в Индии в 2024 году.

В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине ни к чему не приведут, пока в них не примут участие сразу обе стороны.

Моди подчеркнул, что текущая ситуация предоставляет возможность для продуктивных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он призвал мировое сообщество объединиться, чтобы достичь завершения конфликта, который принес уже много страданий. Моди отметил, что он сам стремится к миру.

В сентябре 2024 года агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни, сообщило, что Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом индийские власти не вмешивались в ситуацию.

Ранее в Швеции объявили о выделении крупнейшей с 2022 года военной помощи Украине.