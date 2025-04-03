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Индию обвинили в поставках оружия Украине

«Военный осведомитель»: Индия поставляет артиллерийские мины ВСУ
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Ivan Antypenko/Reuters

Индия поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

К посту были прикреплены фотографии артиллерийских мин для 120-мм минометов. В публикации отмечается, что снаряды были произведены в Индии в 2024 году.

В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине ни к чему не приведут, пока в них не примут участие сразу обе стороны.

Моди подчеркнул, что текущая ситуация предоставляет возможность для продуктивных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он призвал мировое сообщество объединиться, чтобы достичь завершения конфликта, который принес уже много страданий. Моди отметил, что он сам стремится к миру.

В сентябре 2024 года агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни, сообщило, что Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом индийские власти не вмешивались в ситуацию.

Ранее в Швеции объявили о выделении крупнейшей с 2022 года военной помощи Украине.

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