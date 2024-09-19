На Западе сообщили о поставках индийских снарядов на Украину

Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом индийские власти не вмешивались в ситуацию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни.

В агентстве утверждают, что данная схема поставки боеприпасов действует уже более года, хотя правила экспорта индийского оружия запрещают покупателям несанкционированно передавать его третьей стороне под угрозой прекращения будущих продаж.

По словам трех индийских чиновников, Россия несколько раз поднимала этот вопрос на переговорах, в том числе в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром в июле 2024 года.

Также источники сообщили, что в список стран, которые перенаправляют индийские боеприпасы Украине, входят Италия и Чехия.

До этого начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде заявил, что основной урок, который вооруженные силы Индии должны извлечь из конфликта на Украине — это важность самообеспечения оборонной техникой. Генерал пояснил, что никто не может полностью полагаться на импорт военной техники из других стран.

Ранее премьер Италии допустила, что украинский кризис решат Китай и Индия.