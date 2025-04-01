ВСУ готовят атаку на Колотиловку в Белгородской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По его данным, они собираются зайти на территорию через местный пограничный переход, где раньше производился обмен пленными.

Отмечается, что цель украинской операции — отрезать логистические узлы Вооруженных сил РФ.

«Сделать это собираются, заняв высоты, через которые проходит подвоз боеприпасов, а также эвакуация, в том числе мирных жителей, которые не успели покинуть район», — говорится в тексте.

Предполагается, что ВСУ планируют растянуть силы ВС РФ для последующих попыток продвижения на села Демидовка, Поповка и Графовка. Отмечается, что российские пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 1 апреля, сообщил, что украинские войска в течение суток нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти районах Белгородской области. Всего военнослужащие Вооруженных сил Украины выпустили 11 дронов и 59 снарядов по российскому региону.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал чиновник.