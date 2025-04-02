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В Ростове бизнесмен получил три года колонии за махинации с гособоронзаказом

В Ростове предпринимателя осудили на три года за махинации с гособоронзаказом
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РИА Новости

В Ростове предприниматель получил три года колонии за махинации с гособоронзаказом, фигурант уголовного дела о мошенничестве в крупном размере поставил предприятию станки из Китая, выдав их за российские. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области, данные ведомства передает RostovGazeta.ru.

Уточняется, что речь идет о директоре компании «ВИК ТЕСТ» Александре Игнатьеве.

«Согласно контракту, фирма обязана была поставлять оборудование российского производства. Но на деле станки, которые отгрузили в « ВИК ТЕСТе», были изготовлены в Китае. На этом компания нажилась примерно на пять миллионов рублей из бюджетных средств, которые выделили оборонному заводу в рамках программы «Развитие оборонно–промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Так, предприятие незаконно получило около 5 млн рублей из государственного бюджета.

19 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Путин подчеркнул, что нужно эффективно бороться с коррупцией, уделять особое внимание тому, как расходуются бюджетные средства, в том числе направленные на реализацию масштабных государственных и региональных программ развития.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.

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