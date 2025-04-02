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Опубликованы кадры мощного взрыва в белгородском приграничье

Опубликовано видео предположительного удара ФАБ-3000 в белгородском приграничье

Мощный взрыв в белгородском приграничье сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Militarу Theme Z.

«Кадры авиаудара, скорее всего ФАБ-3000, по дамбе в районе н.п. Поповка, с помощью которой противник перебрасывал бронетехнику на территорию Белгородской области», — говорится в сообщении.

На кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, после чего можно заметить, как во все стороны расходится ударная волна.

По данным канала, запись была сделана в районе населенного пункта Поповка. Целью удара стала дамба, по которой украинцы перебрасывали подкрепления, указано в публикации.

Недавно в социальных сетях распространились видеозаписи, демонстрирующие нанесение авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Появились кадры сбросов авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Незадолго до того была опубликована видеозапись, снятая украинским беспилотником в Курской области, на которой запечатлен момент взрыва авиабомбы ФАБ-3000 и распространение ударной волны.

Ранее ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР.

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