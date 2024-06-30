Британский аналитик рассказал об «ужасающем» эффекте применения ФАБ-3000 на Украине

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил о разрушительном эффекте авиабомб ВС РФ ФАБ-3000 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит YouTube-канал Duran.

Он напомнил, что ФАБ-3000 является «совершенно гигантской бомбой», которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций ВСУ, указал аналитик.

По его словам, авиабомба моментально уничтожает стратегическую и военную инфраструктуру Украины. Кроме того, от ее ударов наблюдаются большие потери личного состава, заявил Меркурис.

«Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают», — резюмировал эксперт.

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине.